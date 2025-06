Calhanoglu mette l’Inter alle strette | l’annuncio che spiazza i tifosi

Gli occhi dei tifosi nerazzurri sono puntati sul futuro di Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco che, dopo quattro stagioni con l’Inter, potrebbe essere pronto a lasciare la squadra. Il suo arrivo a parametro zero dal Milan ha segnato una svolta nella sua carriera, consacrandolo tra i migliori d’Europa. Ora, un annuncio sorprendente sta scuotendo l’ambiente: scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il calciomercato di questa estate.

Si intensifica sempre di più la saga di calciomercato riguardante Hakan Calhanoglu e la separazione dall’Inter Hakan Calhanoglu è sempre più vicino a lasciare l’ Inter dopo quattro stagioni in nerazzurro. Il centrocampista centrale turco è stato acquistato a parametro zero dai rivali del Milan e si è consacrato come uno dei migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo. (Ansa) – tvplay.it Nel suo periodo in nerazzurro, Calhanoglu ha collezionato 182 presenze, segnando 38 gol e fornendo 32 assist ai propri compagni. Hakan ha vinto uno Scudetto nel 20232024, due Coppa Italia nel 2022 e 2022 più tre Supercoppa Italiana consecutive tra il 2021 e il 2023. 🔗 Leggi su Tvplay.it