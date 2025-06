Calhanoglu Inter il turco destinato a rimanere a meno che… Ecco cosa si attende dal Galatasaray

Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco dell’Inter, continua a essere al centro delle attenzioni di mercato. Dopo settimane di speculazioni e voci di un possibile trasferimento al Galatasaray, la situazione sembra ora chiarirsi: è probabile che il giocatore rimanga a Milano, consolidando il suo ruolo nella squadra nerazzurra. Ma cosa si aspetta davvero dal club turco? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata trattativa.

Calhanoglu Inter, il turco destinato a rimanere a meno che. Ecco cosa si attende dal Galatasaray nell’ambito della trattativa. Il futuro di Hakan Calhanoglu è uno dei temi principali del mercato Inter. Negli ultimi giorni sono andate via via a spegnersi le voci sull’offerta in arrivo dal Galatasaray, così in Viale della Liberazione, come spiega il Corriere dello Sport, aumenta la convinzione che alla fine rimarrà in nerazzurro. CALHANOGLU INTER – « Nel frattempo risulta stazionare in un vicolo cieco anche la situazione Calhanoglu, che ha lasciato gli Stati Uniti per via del suo infortunio senza mai esporsi chiaramente con la dirigenza in merito alle sirene provenienti dalla Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il turco destinato a rimanere a meno che… Ecco cosa si attende dal Galatasaray

