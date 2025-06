Calhanoglu Inter attende offerta importante! Alternative carissime – TS

Hakan Calhanoglu, protagonista indiscusso dell'Inter, potrebbe lasciare il club in vista della prossima sessione di mercato estivo. La sua partenza sarebbe un colpo duro per i nerazzurri, che ora si concentrano sulla ricerca di sostituti all'altezza, anche se le alternative sul mercato sono estremamente costose. Il futuro del turco è ancora da scrivere, e le prossime settimane riveleranno se il suo addio sarà inevitabile o se si troverà una soluzione condivisa.

Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero dirsi addio nella sessione estiva di mercato. Il futuro del turco è denso di incertezze, con i nerazzurri che guardano con interesse a vari possibili sostituti, tutti molto costosi. LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu ha scritto delle pagine indelebili della storia dell’Inter. La sua capacitĂ di incidere in zona gol, soprattutto grazie alla sua abilitĂ nei calci piazzati, e il feeling instaurato con i tifosi nerazzurri – nonostante il passato al Milan – hanno definito i contorni di un’esperienza che ha dato tanto ad entrambe le parti. Dopo l’idillio, culminato nella vittoria del ventesimo scudetto due stagioni fa, si è però arrivati a una situazione di luce alternata a un buio preoccupante. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, Inter attende offerta importante! Alternative carissime – TS

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - attende - offerta

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Addio Calhanoglu? SETTIMANA DECISIVA Secondo il 'Corriere dello Sport', si attende la prima offerta ufficiale del Galatasaray per il turco L'Inter affronta tutto con serenitĂ : tanti club interessati ma nessuna proposta ricevuta al momento #Calhanoglu #I Vai su Facebook

#Calhanoglu, il #Galatasaray alza l’offerta! L’#Inter attende il giocatore Vai su X

L'Inter attende la decisione di Calhanoglu, dopo l'interesse del Galatasaray; Il Galatasaray gioca al ribasso e spera nella mossa di Calhanoglu: l'Inter attende; Calha cosa fai? Il Galatasaray alza il pressing, l'Inter aspetta una risposta di Hakan.

Calciomercato Inter News/ Calhanoglu, si attende l’offerta Galatasaray. Bonny si avvicina (21 giugno 2025) - Calciomercato Inter News: per li turco ci vogliono 30/35 milioni, Galatasaray avvisato. Segnala ilsussidiario.net

In Turchia – Galatasaray, tutto su Calhanoglu: offerta per l’Inter vicinissima alla richiesta - Il regista dell'Inter, che non prenderà parte al Mondiale, è marcato stretto dal Galatasaray che lo vorrebbe inserire nel suo centrocampo ... Riporta fcinter1908.it