Calhanoglu in Turchia riportano | Inter lasciami tornare a casa!

calhanoglu in Turchia, si torna a parlare di un possibile addio all'Inter. Le indiscrezioni suggeriscono che il centrocampista turco sia molto desiderato dal Galatasaray, con contatti già avviati tra le parti. La sua volontà di tornare in patria si fa sempre più concreta, alimentando una vera e propria telenovela di mercato. Nei prossimi giorni, il futuro di Calhanoglu potrebbe scrivere un nuovo capitolo.

In Turchia premono per l’approdo di Calhanoglu al Galatasaray. Si parla addirittura di un dialogo avuto dal numero 20 con la dirigenza dell’Inter. DALLA TURCHIA PREMONO – Insomma, il futuro di Hakan Calhanoglu sta per diventare una telenovela. Il centrocampista turco è appena rientrato a Milano, dopo il soggiorno negli Stati Uniti insieme all’Inter. Il numero 20 è rimasto ai box per tutto il ritiro di Los Angeles prima e Seattle poi, per poi decidere di ritornare in Italia dopo lo stiramento muscolare subito. La sua ultima partita, dunque, in maglia nerazzurra resta quella amarissima del 31 maggio in finale di Champions League contro il Psg. 🔗 Leggi su Inter-news.it