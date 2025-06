Calhanoglu ha fatto una richiesta precisa all'Inter vuole essere ceduto | Fatemi ritornare a casa

Hakan Calhanoglu ha espresso chiaramente il desiderio di tornare in Turchia, con il Galatasaray pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Dopo quattro stagioni e un finale amaro in Champions, l’addio all’Inter sembra ormai inevitabile. La sua richiesta di cessione riflette un nuovo capitolo personale e professionale, lasciando i tifosi interisti a chiedersi quale sarà il futuro del centrocampista. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa svolta sorprendente.

Le strade tra Hakan Calhanoglu e l'Inter sono pronte a dividersi. Dopo il rientro in Italia dall'America per infortunio, il centrocampista avrebbe incontrato i vertici nerazzurri esprimendo la sua convinzione di ritornare in Turchia dove ad attenderlo ci sarebbe il Galatasaray. Dopo 4 anni, si chiude così l'avventura all'Inter con cui ha giocato la sua ultima partita nell'umiliante finale di Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

L'Inter potrebbe puntare su Lucas Da Cunha I nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Calhanoglu che, in caso di addio, lascerebbe un enorme vuoto nel centrocampo di Chivu Secondo TuttoSport, il calciatore che potrebbe sostituirlo è Da Cun Vai su Facebook

Mondiale per Club finito per quattro: l’Inter deve rinunciare a Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski che fanno ritorno in Italia Vai su X

Dalla Turchia: Calhanoglu ha chiesto la cessione all'Inter, dopo quattro anni vuole il Galatasaray - Questo, almeno, è ciò che viene scritto dai media turchi nel bel mezzo di un periodo in cui le voci di un possibile addio ai nerazzurri da parte del ... Si legge su msn.com

Addio Calhanoglu, cambia tutto in casa Inter: un nerazzurro ridisegna i piani - L‘Inter rischia di perdere Calhanoglu, il vero sostituto potrebbe sorprendere. Lo riporta spaziointer.it