Calhanoglu Galatasaray il turco ora spinge per l’addio e fa una richiesta all’Inter | Lasciatemi tornare a casa! L’indiscrezione dalla Turchia

Hakan Calhanoglu, il talento turco ora al Galatasaray, si trova al centro di un vortice di rumors e desideri contrastanti. Mentre il suo cuore sembra rivolto verso casa, una richiesta ufficiale all’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola. La sua voglia di tornare nel club che lo ha lanciato fa tremare i confini tra ambizione e nostalgia, lasciando il futuro del centrocampista tutto da scrivere.

Calhanoglu Galatasaray, il turco ora spinge per l’addio e fa una richiesta all’Inter: «Lasciatemi tornare a casa!». L’indiscrezione sul suo futuro. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta incerto. Nonostante il calciomercato Inter non abbia ancora ricevuto offerte ufficiali, dalla Turchia continuano a filtrare indiscrezioni su un possibile ritorno del centrocampista al Galatasaray. Secondo fonti locali, sarebbe stato proprio il giocatore a chiedere alla dirigenza nerazzurra di agevolare la cessione al club di Istanbul. Il Galatasaray, interessato da tempo a riportare Calhanoglu in patria, avrebbe momentaneamente sospeso i contatti a causa della richiesta economica dell’Inter: tra i 30 e i 35 milioni di euro per il cartellino del classe ’94. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, il turco ora spinge per l’addio e fa una richiesta all’Inter: «Lasciatemi tornare a casa!». L’indiscrezione dalla Turchia

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Il Galatasaray fa sul serio per Hakan Calhanoglu: il club turco, dopo l'interessamento della scorsa settimana presenta un'offerta ufficiale Vai su Facebook

Translate post#Calhanoglu ha avuto cinque diversi infortuni in una sola stagione. Al netto della sua importanza e dell'ipotesi #Galatasaray, credo che l'#Inter debba fare delle serissime riflessioni sul regista turco Vai su X

Futuro Calhanoglu, questa la convinzione in casa Inter. Sul turco non c’è solo il Galatasaray - In casa Inter la sensazione è chiara: una proposta per il turco arriverà, forse anche più d’una, e sarà valutata seriamente. Riporta fcinter1908.it

Inter, Calhanoglu ai saluti: la richiesta del turco al club - L'avventura di Hakan Calhanoglu all'Inter è ormai giunta al capolinea e il turco avrebbe fatto una richiesta particolare al club. Come scrive spaziointer.it