Calhanoglu e il saluto ai dirigenti | Sono venuto qui a zero ho dato tutto Adesso lasciatemi…

Hakan Calhanoglu ha dimostrato il suo attaccamento all’Inter con un saluto emozionante ai dirigenti, ma ora la sua testa è alla cessione al Galatasaray. Nonostante manchino offerte ufficiali, le voci turche si intensificano, alimentando la suspense sul futuro del centrocampista. Con il suo gesto, Calhanoglu ha lasciato intendere di essere pronto a prendere una decisione importante: il suo percorso si sta rapidamente delineando. La prossima mossa potrebbe riscrivere il destino del suo cammino professionale.

Calhanoglu avrebbe chiesto ai dirigenti dell'Inter. Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora da decidere. Sebbene l' Inter non abbia ancora ricevuto offerte ufficiali da nessun club, in Turchia continuano ogni giorno a susseguirsi notizie sul suo passaggio al Galatasaray e sulla trattativa tra i due club. Adesso sarebbe sceso in campo proprio il centrocampista per chiedere la cessione al club turco Secondo quanto trapelato, Hakan avrebbe detto alla dirigenza dell' Inter: «Quando ho lasciato il Milan, sono venuto da voi a parametro zero. Da quattro anni do tutto quello che ho. Ora voglio continuare la mia carriera al Galatasaray.