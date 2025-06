Calhanoglu a Istanbul | mercato o altro? Risposta shock sul Galatasaray!

Hakan Calhanoglu, protagonista nel Mondiale per Club con l’Inter, è stato visto ad Istanbul alimentando rumors di un possibile ritorno al Galatasaray. Le recenti dichiarazioni turche e le indiscrezioni di mercato suggeriscono che il centrocampista potrebbe presto riabbracciare la sua ex squadra. La domanda ora è: sarà davvero questa la svolta decisiva per il suo futuro? Le prossime settimane sveleranno se si tratta di un semplice interesse o di un vero e proprio colpo di scena.

Dopo aver lasciato il Mondiale per Club con l'Inter, Hakan Calhanoglu è stato avvistato a Istanbul. Il motivo ha a che fare con la corte del Galatasaray? RITORNO – Continuano ad suonare campanelli d'allarme in merito al futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo le dichiarazioni arrivate dalla Turchia nelle ultime ore, altre indiscrezioni lasciano davvero pochi dubbi sulle intenzione del centrocampista. Da qualche settimana, infatti, il Galatasaray bussa insistentemente alla porta del calciatore, che non ha mai nascosto il sogno di tornare in patria. Ed è proprio lì, precisamente a Istanbul – sede del club – che in queste ore è stato intercettato Calhanoglu.

