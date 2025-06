Calenda al Pride di Bucarest | l' Ungheria scelga tra Ue e Orban asset dei russi

In un momento cruciale per i diritti civili e la libertà di espressione, Budapest si trova al centro di una dura scelta: sostenere l'inclusione o cedere alle pressioni autoritarie. Il divieto imposto alle manifestazioni pacifiche del Pride solleva ancora più domande sulla direzione futura dell'Ungheria. Carlo Calenda non ha dubbi: l'Ungheria deve decidere se rimanere fedele ai valori europei o seguire le politiche di Orban, che sembrano più vicine agli interessi russi.

«Vietare in un Paese dell'Unione europea una manifestazione pacifica, vuol dire cercare di vietare la libera scelta delle persone di amare chi vogliono, è inaccettabile. L'Ungheria deve scegliere tra l'Unione europea e Orban». Carlo Calenda, segretario di Azione, lo ha detto a Budapest a margine del Pride vietato dalle autorità. «Orban è un asset dei russi, è in costante contatto con.

