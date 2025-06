Calenda | A Budapest per dire sì all’Europa dei diritti

In un momento cruciale per l'Europa, Carlo Calenda si schiera in prima linea a Budapest, insieme a oltre 70 parlamentari provenienti da tutta Europa. Una manifestazione chiara e coraggiosa per difendere i valori fondamentali di diritti, libertà e democrazia, opponendosi alle politiche di Orban e alle sue alleanze contro i principi europei. Un gesto forte che invita tutti a riflettere sull'importanza di un’Europa unita e rispettosa dei propri ideali.

ROMA – “Oggi in piazza a Budapest con oltre 70 parlamentari da tutta Europa, rappresentanti dei partiti popolari, liberali e social democratici per dire Sì all’Europa dei diritti e No all’Europa di Orban, ai suoi rapporti privilegiati con Putin e alle sue violazioni dello stato di diritto”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il leader di Azione, Carlo Calenda (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Calenda: “A Budapest per dire sì all’Europa dei diritti”

In questa notizia si parla di: europa - dire - budapest - diritti

Meloni : “Ci siamo divertiti a smentire chi ha la faccia tosta di dire che l’Italia è isolata. Noi ponte tra Europa e Usa” - La premier Meloni chiude la campagna elettorale a Genova, sfidando chi sostiene che l’Italia sia isolata.

Oggi in piazza a #Budapest con oltre 70 parlamentari da tutta Europa, rappresentanti dei partiti popolari, liberali e social democratici per dire SÌ all’Europa dei diritti e NO all’Europa di #Orban, ai suoi rapporti privilegiati con #Putin e alle sue violazioni dello stat Vai su X

Una grande folla, arrivata da tutta Europa, ha animato a #Budapest la sfilata del #Pride, la manifestazione per i diritti della comunitĂ #LGBTQ. Una... Vai su Facebook

L'Europa dei diritti in Ungheria, in migliaia al Pride vietato da Orban. Ultradestra blocca un ponte - Presenti anche politici italiani; Politici e cittadini da tutta Europa sfidano Orbán: in 200 mila al Pride di Budapest - Il video; Pride Budapest, Cappato: Qui per diritti e libertà in Europa.

L'Europa dei diritti in Ungheria, 35mila persone a Budapest per il Pride vietato da Orban - Calenda alla partenza del corteo Caloroso incontro al Pride di Budapest tra la segretario del Pd Elly Schlein e il leader di Azione Carlo Calenda. Come scrive msn.com

Budapest Pride, Scalfarotto (Iv): "Questa è l'Unione Europea e qui i diritti si rispettano" - (Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 "Questo è il territorio dell'Unione Europea e ci sono dei trattati che dicono che qui tutti i cittadini europei possono venire a vivere, possono lavorare. Riporta quotidiano.net