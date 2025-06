Caldo torrido viaggio nelle carceri sovraffollate Federico Vespa | Situazione estremamente critica Amnistia e indulto? Non c’è altra via d’uscita

In un’estate segnata da temperature record, le carceri italiane affrontano un calore torrido che peggiora una situazione già critica. Con celle sovraffollate e risorse insufficienti, il disagio dei detenuti aumenta di giorno in giorno. Federico Vespa, giornalista e impegnato nel reinserimento sociale, denuncia la mancanza di soluzioni efficaci come l’amnistia e l’indulto, sottolineando che “un’altra via d’uscita” è ormai indispensabile per garantire dignità e diritti umani.

“Se in città ci sono 40 gradi, all’interno di un carcere con celle che in genere sono da sei posti la situazione è estremamente critica. In passato c’è stata anche difficoltà a reperire frigoriferi”. A parlare è Federico Vespa, giornalista, conduttore radiofonico e scrittore. Vespa è impegnato nel settore del recupero e reinserimento dei detenuti attraverso l’associazione Gruppo Idee e come direttore della rivista carceraria Dietro il cancello, scritta interamente dai detenuti. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Caldo torrido, viaggio nelle carceri sovraffollate. Federico Vespa: “Situazione estremamente critica. Amnistia e indulto? Non c’è altra via d’uscita”

In questa notizia si parla di: vespa - federico - situazione - estremamente

Federico Vespa, il figlio di Bruno Vespa e il dramma della depressione: Alcol, farmaci, quella sorta di coma | .it; Anna Falchi, il fidanzato Andrea Ruggieri, l’ex marito, la figlia e la vita privata; Caldo torrido, viaggio nelle carceri sovraffollate. Federico Vespa: “Situazione estremamente critica. Amnistia e indulto? Non c’è altra via d’uscita”.

Federico Vespa, il dolore del figlio di Bruno a Storie Italiane: «In depressione per 15 anni, il più grande aiuto da mia madre» - Leggo.it - Federico Vespa, figlio di Bruno Vespa, ospite a Storie Italiane ha deciso di mettersi a nudo e raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita: quello in cui ha sofferto di depressione. leggo.it scrive

Federico Vespa, il dolore del figlio di Bruno a Storie Italiane: «In depressione per 15 anni, il più grande aiuto da mia madre» - Il Mattino - Federico Vespa, figlio di Bruno Vespa, ospite a Storie Italiane ha deciso di mettersi a nudo e raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita: quello in cui ha sofferto di ... Segnala ilmattino.it