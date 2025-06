Caldo temperature fino a 40 gradi Bollino rosso in ventuno città

L'ondata di caldo record sta colpendo l’Italia, con 21 città marchiate dal bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Le ondate di calore stanno già mettendo a dura prova i cittadini, con un aumento del 4% delle richieste di soccorso al 118. Mentre il termometro sale, le preoccupazioni crescono: è tempo di prendere tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa emergenza estiva.

Aumentano nel fine settimana le città marchiate dal bollino rosso dell’ allerta caldo: dalle 17 di oggi, saliranno a 21 nella giornata di domani e il termometro potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. L’afa e l’ aumento delle temperature hanno però già portato i primi effetti negativi: sono infatti aumentate le richieste di intervento al servizio 118, registrando un +4% negli ultimi sette giorni. Intanto i sindacati, dal Nord al Sud del Paese, chiedono di mettere in campo ordinanze anti-caldo per fermare le attività lavorative nelle ore e nelle zone più a rischio.?Per effetto dell’ anticiclone africano, le temperature raggiungeranno i 37-40 gradi dal Nord al Sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo, temperature fino a 40 gradi. Bollino rosso in ventuno città

