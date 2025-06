Caldo rovente e rischio di incendi | diramata l' allerta rossa nell' Agrigentino

L’anticiclone africano sta portando un caldo rovente che aumenta il rischio di incendi nell’Agrigentino. La Protezione Civile della Sicilia ha emesso un’allerta rossa, segnando la massima allerta per possibili roghi e ondate di calore estreme. È fondamentale essere vigili e adottare tutte le precauzioni necessarie. La sicurezza di tutti dipende dalla nostra attenzione e responsabilità: scopriamo insieme come proteggere il territorio e le persone che ci circondano.

Massima allerta per il rischio incendi nell'Agrigentino: la protezione civile della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio roghi e ondate di calore, valida per la giornata di domani. Per quanto riguarda il rischio incendi, è stata emessa allerta rossa solo in provincia, mentre tutto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

