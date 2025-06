Caldo record nel fine settimana oggi 17 città da bollino rosso | dal Ministero inviti alla prudenza

Il caldo record di questo fine settimana sta mettendo a dura prova cittadini e medici: con 17 città da bollino rosso, il ministero invita alla prudenza. Le temperature sfiorano i 40°C non solo al Sud, ma anche nel Centro-Nord, aumentando gli accessi al pronto soccorso. È il momento di conoscere le precauzioni essenziali per proteggersi e affrontare al meglio questa ondata di calore. Restate con noi per scoprire come.

I termometri continueranno a salire fino a domenica con un picco diffuso di 40°C non solo al Sud e in Sardegna, ma anche al Centro-Nord. I sindacati chiedono di fermare le attività lavorative più a rischio, aumentano gli accessi al Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo record nel fine settimana, oggi 17 città da bollino rosso: dal Ministero inviti alla prudenza

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

