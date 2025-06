Caldo record ma a Milano non è uguale dappertutto | ecco le zone meno bollenti soprattutto di notte

Milano si sta vivendo giornate da record di caldo, con temperature che toccano i 232 gradi in alcune zone. Tuttavia, non tutto il territorio è ugualmente bollente: alcune aree, soprattutto di notte, offrono un po’ di sollievo. Grazie al portale Territori, basta un click per scoprire le mappe delle isole di calore e individuare le zone meno afose della città e della sua provincia. Ecco come orientarsi tra le differenze climatiche di Milano.

Milano, 28 giugno 2025 - Saranno ancora giorni di temperature elevatissime e di notti bollenti m a quali sono le zone più calde di Milano e della Città Metropolitana? In alcuni casi si parla a nche di 3 gradi in più rispetto alla media. Il portale da consultare. Basta un click. Le isole di calore. Le tre mappe. Differenze di tre gradi tra zona e zona. Calore notturno. Il portale da consultare.. Si può scoprire grazie al portale Territori resilienti, messo a punto dalla direzione Ambiente e Tutela del Territorio dell’ente di area vasta,. Sono stati collezionati i dati, provenienti dai satelliti Landsat 8 e Modis Aqua e Terra della NASA, r elativi alle notti più calde degli ultimi 4 anni, fissando una temperatura notturna media minima: le variazioni positive rispetto a tale temperatura di riferimento sono definite anomalie termiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo record ma a Milano non è uguale dappertutto: ecco le zone meno bollenti soprattutto di notte

