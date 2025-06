Caldo record l’Italia si scioglie | clima rovente per i prossimi 10 giorni

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che potrebbero raggiungere i 40°C nel weekend del 28 e 29 giugno. Le ondate di afa continuano a stringere lo Stivale, mentre il clima rovente promette di rendere questa estate la più calda di sempre. È il momento di prepararsi a giorni incandescenti: il conto alla rovescia per il picco di caldo è iniziato.

Si prospetta il fine settimana più caldo dell'anno. Il 28 e 29 giugno su tutta l'Italia si registrerà un picco delle temperature, fino ai 40°C. Mentre da giorni l'afa continua ad attanagliare lo Stivale, la fine del mese di giugno sarà caratterizzata da un'ulteriore ondata di calore provocata dall'anticiclone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo record, l’Italia si scioglie: clima rovente per i prossimi 10 giorni

“Quando arriva il caldo”. Meteo Italia, cosa dicono le previsioni di Giuliacci - La pioggia continua a dominare la scena meteo della settimana, con il colonnello Mario Giuliacci che preannuncia un ulteriore periodo di instabilità.

Il caldo torrido di questi giorni in Italia sta mettendo a dura prova anche le strade, oltre che la resistenza delle persone. Mercoledì pomeriggio sull'autostrada A4 Torino-Trieste l'asfalto ha iniziato a deteriorarsi a causa delle temperature record, rendendo neces

Caldo record in Europa: in Italia temperature fino a 40°C nel weekend ? https://l.euronews.com/FyB #EuropeNews

Caldo africano sull’Italia, Pluto non molla: quanto durerà, previsioni meteo; Nella morsa del gran caldo (anche in Toscana): zero termico e mare bollente, ecco due record preoccupanti; Caldo torrido record: aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 17.

Altri 10 giorni di caldo record con l'anticiclone africano - Caldo ad oltranza con 40°C all’ombra da Nord a Sud: questo è il nuovo scenario del Clima scaldato ulteriormente dalla persistenza dell’Anticiclone africano sull'Italia. Da gazzettadiparma.it

Pluto porta il caldo record e non mollerà per giorni, previsioni meteo - Altri 10 giorni di canicola record con l’anticiclone africano Pluto che ci accompagnerà per diversi giorni. Scrive adnkronos.com