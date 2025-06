Caldo record in Italia bollino rosso in 21 città

L’Italia si sta sciogliendo sotto un sole rovente, con temperature record e 21 città in bollino rosso. Tra rifugi in musei, piscine affollate e richieste di soccorso in aumento, il caldo estremo mette a dura prova cittadini e turisti. E mentre il Sud non fa eccezione, la sfida è trovare sollievo senza rinunciare alle proprie passioni. Una cosa è certa: questa ondata di calore ci invita a riflettere su come affrontare il clima sempre più aggressivo.

L’Italia soffoca sotto il sole con temperature che sfiorano i 37 gradi: oggi sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 21. A Roma turisti e residenti cercano rifugio in musei e fontane, mentre a Milano si sopravvive tra aria condizionata e piscine. Intanto, le richieste al 118 sono in aumento del 4%. Neanche il Sud è risparmiato: a Taranto si boccheggia, ma c’è chi non rinuncia a una corsa o a un giro in bici nonostante l’allerta meteo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo record in Italia, bollino rosso in 21 città

In questa notizia si parla di: italia - bollino - rosso - città

Caldo sempre più forte sull’Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

Domani bollino rosso su 21 città italiane. Un po’ di sollievo non prima del 5 luglio. Temperature record da New York alla Siberia Vai su Facebook

Caldo, Italia nella morsa di Pluto: weekend da bollino rosso in 21 città Vai su X