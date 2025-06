Caldo record a giugno le città con il bollino rosso L’esperto | Il mare non rinfresca più forse il riscaldamento accelera

Il caldo record di giugno colpisce duramente l’Italia, con 17 città già bollino rosso e altre 21 attese domenica. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi, rendendo insostenibili le giornate più calde. Tra richieste di intervento al 118 in aumento e sindacati che chiedono misure anti-caldo, il Paese si prepara a un fine settimana da record: è il momento di affrontare il clima estremo con consapevolezza e prudenza.

L’ allerta caldo conquista il fine settimana. Le città con il bollino rosso saranno 17 oggi e 21 domenica. Il termometro arriverà a toccare 40 gradi in varie località. Sono intanto aumentate le richieste di intervento al servizio 118, registrando un +4% negli ultimi sette giorni. I sindacati, dal Nord al Sud del Paese, chiedono di mettere in campo ordinanze anti-caldo per fermare le attività lavorative nelle ore e nelle zone più a rischio. Quello alle porte, afferma Antonio Sanò di iLMeteo.it, sarà il weekend più caldo dell’anno, fino a questo momento. Perché giugno vede temperature record da New York alla Siberia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: caldo - città - bollino - rosso

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

Per il Ministero della Salute, sono ben 21 le città da bollino rosso per il caldo nel weekend: ecco quali -> https://tinyurl.com/47tcpbv4 Vai su Facebook

Picco del caldo, weekend siciliano da bollino rosso Due le città con temperature bollenti: ecco quali https://siciliaweb.it/2025/06/picco-del-caldo-weekend-siciliano-da-bollino-rosso/… Vai su X

Caldo africano, oggi bollino rosso per tredici città; Caldo record fino a domenica, 6 città da bollino rosso; Caldo record in Europa: in Italia temperature fino a 40°C nel weekend.