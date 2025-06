Caldo protesta il sindacato | Personale scolastico e studenti costretti in condizioni disagevoli

Il caldo record sta accendendo le proteste di insegnanti e studenti, costretti a fronteggiare condizioni disagevoli nelle aule e negli spazi scolastici. Tra temperature torride e carichi di lavoro intensi, il personale scolastico si trova a dover affrontare sfide sempre più arduie, evidenziando un bisogno urgente di interventi concreti per garantire benessere e sicurezza a tutti. La questione diventa ormai prioritaria: è ora di trovare soluzioni efficaci.

In queste giornate da bollino rosso, in cui le temperature stanno toccando livelli davvero alti, sono tantissime le segnalazioni di disagio vissute anche dal personale scolastico impegnato negli esami e negli adempimenti di fine anno. "Stiamo lavorando in condizioni difficilissime", "La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

