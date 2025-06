Caldo pneumologo | Rischi da ventilatore e condizionatore evitare sbalzi e umidità

In estate, il caldo può mettere a dura prova la nostra salute, ma attenzione a come usiamo ventilatori e condizionatori. Un utilizzo scorretto può provocare sbalzi di temperatura e umidità, rischi per i polmoni e problemi respiratori. Conoscere i limiti e le precauzioni è fondamentale per godersi il refrigerio senza compromettere il nostro benessere. Scopriamo insieme come proteggere la nostra salute durante le giornate più calde.

(Adnkronos) – Ventilatore o aria condizionata, quali preferire in queste giornate torride? "Entrambi fanno male, bisogna stare attenti all'uso che se ne vuole fare. Se fuori la temperatura è di 39 gradi e si torna a casa per cercare refrigerio, l'aria condizionata interna non può essere troppo fredda, perché rappresenta un rischio per la salute . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ventilatore - caldo - pneumologo - rischi

Non sopporti più il caldo? Il ventilatore che fa la differenza è scontato su Amazon - Sotto il sole cocente, un ventilatore non è solo un alleato, ma una vera e propria necessità. Scopri il ventilatore a piantana MAKA, disponibile su Amazon a soli 37,90 euro con uno sconto del 5%.

Caldo, pneumologo: Rischi da ventilatore e condizionatore, evitare sbalzi e umidità; Caldo, ventilatore e aria condizionata fanno male? L'allarme dello pneumologo: «Rischio legionella»; Aggressione in carcere al killer di Denisa e Ana, indagati tre agenti.

Caldo, ventilatore e aria condizionata fanno male? L'allarme dello pneumologo: «Rischio legionella» - Il caldo record dell'estate 2025 sta mettendo a dura prova gli italiani. Come scrive msn.com

Come sopravvivere al caldo estremo: i principali rischi per la salute legati all’umidità - Le ondate di calore stanno diventando sempre più comuni e l’umidità in aumento le rende ancora più pericolose. Scrive nationalgeographic.it