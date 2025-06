Caldo medici Sima | ecco i consigli per difendere la pelle da tumori e invecchiamento

Caldo, la pelle è in ‘prima linea’. Con l’arrivo dell’estate, la pelle si trova in prima linea: tra inquinamento e ondate di calore, rischia di subire danni irreversibili. La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) mette in guardia: proteggere la pelle oggi è fondamentale per prevenire tumori e invecchiamento precoce. Ecco alcuni consigli pratici per difendere la tua pelle e mantenere un aspetto giovane e sano anche nei mesi più caldi.

Il mix tra inquinamento atmosferico e ondate di calore nelle città italiane accelera l’invecchiamento della pelle e aumenta il rischio di tumori cutanei. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che con l’innalzamento delle temperature su tutto il territorio nazionale richiama l’attenzione sulla salute della pelle. Caldo, la pelle è in ‘prima linea’. Con l’arrivo dell’estate, la pelle si trova in prima linea: è al tempo stesso una barriera protettiva contro i raggi solari e un bersaglio vulnerabile per l’inquinamento atmosferico e il caldo estremo sempre più frequente negli ambienti urbani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo, medici Sima: ecco i consigli per difendere la pelle da tumori e invecchiamento

In questa notizia si parla di: pelle - caldo - sima - tumori

Pelle delle mani, come mantenerla giovane e proteggerla da caldo, freddo e allergie - La pelle delle mani merita attenzione costante per mantenerla giovane e sana. Proteggere questa delicata area dagli agenti esterni, come il caldo, il freddo e le allergie, è fondamentale.

Caldo, medici del Sima: con rialzo temperature e inquinamento è allarme pelle; Polvere sahariana sull’Italia minaccia la salute di bambini, anziani e cardiopatici. I consigli dei medici SIMA.

Caldo, medici del Sima: con rialzo temperature e inquinamento è allarme pelle - Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, il mix tra inquinamento atmosferico e ondate di calore nelle città italiane accelera l'invecchiamento della pelle e aumenta il rischio di tumori cut ... Da msn.com

Sanita': Sima, con rialzo temperature e inquinamento e' allarme tumori della pelle - Il mix tra inquinamento atmosferico e ondate di calore nelle citta' italiane accelera l'invecchiamento ... Scrive ilsole24ore.com