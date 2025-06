Caldo lavoratori allo stremo nei cantieri I sindacati | Stop nelle ore più torride

Il caldo torrido sta mettendo a dura prova i lavoratori dei cantieri, costretti a operare sotto il sole implacabile con temperature che superano i 60 gradi tra asfalto e aria. Sindacati e esperti si mobilitano per tutelare la salute di chi lavora all’aperto, chiedendo stop nelle ore più calde e misure concrete. La sfida è sempre più urgente: garantire sicurezza e benessere in condizioni estreme.

IL METEO. Chi lavora all’aperto si difende con ghiaccioli e acqua fredda. Cgil, Cisl e Uil: «Serve tutelare la salute». Bertolaso: «Tema monitorato, lunedì un confronto». Il meteorologo: «Tra sole e asfalto si superano i 60 gradi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Caldo, lavoratori allo stremo nei cantieri. I sindacati: «Stop nelle ore più torride»

