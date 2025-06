Caldo in Emilia Romagna | temperature record per una settimana poi un periodo fresco

Bologna, 28 giugno 2025 – Un'estate da record in Emilia Romagna: una settimana di caldo rovente con temperature che sfiorano i 37 gradi di giorno e si attestano intorno ai 22-24 di notte. Le città, immerse in un mare di calore, sembrano borbottare sotto il peso del solleone africano. Ma c’è una luce in fondo al tunnel: la promessa di un po’ di frescura in arrivo. Parola di Massimo…

Bologna, 28 giugno 2025 – Lasciate ogni speranza voi che entrate (in questa settimana di passione per il caldo ). Perché saranno ancora giorni di anticiclone africano con temperature che arriveranno ai 37 gradi di giorno e non scenderanno sotto ai 22-24 di notte. E chi abita in città, immerso nelle loro isole di calore, bolle nel caldo torrido. La speranza: 10 gradi in meno. Però. Però una speranza in fondo al tunnel c’è. Parola di Massimo Galletti che dal meteo sconfina spesso nella filosofia di vita. “Se i modelli matematici verranno confermati, e non è detto che lo saranno visto che mancano ancora parecchi giorni, da sabato potremmo godere di un cambio netto che porterà anche a 10 gradi in meno ”, spiega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo in Emilia Romagna: temperature record per una settimana, poi un periodo fresco

In questa notizia si parla di: caldo - temperature - settimana - emilia

Dopo i picchi attesi nella giornata di oggi il caldo non abbandonerà l'Emilia Romagna per almeno altri 7/8 giorni con temperature massime spesso comprese tra +33/+36 gradi e picchi nuovamente superiori nella prima parte della prossima settimana. I princip Vai su Facebook

#METEO #WEEKEND Ancora tanto sole ? e tanto caldo! Possibile qualche temporaneo disturbo la prossima settimana, ma sempre in un contesto di clima molto caldo per il periodo ? qui per tutti i dettagli fino a 7 giorni: https://reggioemiliameteo.it/previsi Vai su X

