Caldo e temperature record in Lombardia riserve idriche in calo | in una settimana la neve si è dimezzata

Lombardia si trova di fronte a un'estate da record: temperature che superano ogni aspettativa e riserve idriche in rapido calo. In soli sette giorni, la neve si è dimezzata, lasciando dietro di sé segnali inquietanti per il territorio. La situazione richiede attenzione e azione immediata, perché il rischio di scarsità d’acqua minaccia non solo l’ambiente, ma anche le nostre vite quotidiane. È il momento di riflettere e intervenire per tutelare il nostro futuro.

Milano – Temperature record, riserve idriche in calo. Nel mese di giugno che, probabilmente, risulterà tra i più caldi degli ultimi anni, si registra anche una riduzione progressiva delle riserve d'acqua dolce, preziose per il consumo umano, l'uso agricolo, la produzione di energia idroelettrica, uso turistico per quanto riguarda i laghi. Il bollettino appena pubblicato da Arpa Lombardia, aggiornato al 22 giugno, evidenzia che il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sottoforma di manto nevoso (Swe) è diminuito rispetto alla settimana precedente (-8,3%) e risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 (-7,5%).

