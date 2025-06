Caldo | è scattato il bollino arancione le previsioni e le raccomandazioni

al senso di oppressione, rendendo essenziali le precauzioni per proteggersi dal caldo estremo. Con il bollino arancione ormai attivo, è fondamentale conoscere le previsioni e seguire le raccomandazioni per garantirsi sicurezza e benessere in queste giornate roventi. Restate aggiornati e adottate i comportamenti più opportuni per affrontare al meglio questa ondata di calore.

È scattato il bollino arancione. L'ondata di calore che sta investendo il Nord Italia non risparmia Genova, dove sono previste temperature oltre i 30 gradi, con picchi che potranno superare i 35 gradi nelle ore centrali della giornata. L'umidità elevata e l'assenza di ventilazione contribuiscono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: scattato - bollino - arancione - caldo

Caldo: è scattato il bollino arancione, le previsioni e le raccomandazioni https://ift.tt/7lzuWcF https://ift.tt/rtFJzwm Vai su X

Ondata di calore, a Genova è scattato il bollino arancione: temperature fino a 35°C; Caldo africano ad oltranza per almeno 15 giorni, meteo: bollino rosso per 11 città; Ondata di calore nel Lazio, bollino arancione su Roma per allerta caldo l’8 e il 9 luglio 2023.

Ondata di calore, a Genova è scattato il bollino arancione: temperature fino a 35°C - È stato emesso dal Ministero della Salute che monitora le principali città italiane e coordina, insieme al Centro per la ... Scrive msn.com

Caldo, bollino arancione a Genova. I sindacati alla Regione: “Misure per i lavoratori a rischio” - Chiesta la cassa integrazione per gli addetti di agricoltura, floricoltura ed edilizia. Segnala ilsecoloxix.it