Caldo africano in Italia | quando finirà l’ondata rovente? Il parere degli esperti

L’Italia si trova ancora sotto la morsa del caldo africano, con temperature record e un’ondata che sembra interminabile. Gli esperti prevedono che questa canicola, alimentata da un anticiclone subtropicale, potrebbe durare ancora qualche giorno, lasciando le previsioni incerte sul suo termine. Ma quando finirà questa calura soffocante? Scopriamolo insieme, analizzando le ultime stime degli specialisti e i segnali del clima.

L'Italia ancora nella morsa del caldo africano. L'ondata di caldo africano che sta soffocando l' Italia non sembra destinata a fermarsi, almeno per il momento. L' anticiclone subtropicale continua a dominare lo scenario atmosferico sul Mediterraneo centrale, spingendo aria caldissima su gran parte della Penisola. Le temperature restano ben oltre la media stagionale, con picchi di oltre 40°C già registrati nelle scorse ore in alcune zone del Sud e delle Isole Maggiori. Secondo gli ultimi aggiornamenti di IlMeteo.it e 3B Meteo, la canicola non allenterà la presa prima della seconda settimana di luglio.