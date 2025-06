calciomercato tutte le notizie di sabato 28 giugno

L’estate di calciomercato entra nel vivo, e le notizie di sabato 28 giugno svelano colpi e trattative che infiammeranno il nostro calcio. Da Napoli a Inter, da Juventus a Milan, tutte le big si contendono i talenti più promettenti: Gyokeres, Jashari e altri protagonisti pronti a rivoluzionare la Serie A. Resta con noi per scoprire tutte le ultime novità e le operazioni più calde del mercato estivo italiano.

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l'estate italiana. Gyokeres, adessi ci prova il Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Il Milan non molla Jashari: offerti 30 milioni per il talento del Bruges, mentre il sogno per l'attacco è Gyokeres. Anche la Juve a caccia di un centravanti, con il Dg Comolli sempre in pressing su Jonathan David. L ' Inter invece ha in mano Bonny e conferma Esposito nel quartetto offensivo. 23:20 28 Giugno Foggia, spunta anche Marco Amelia per la panchina.