Calciomercato Roma Svilar resta! Il club vuole blindare a tutti i costi i portiere Non sarà usato per fare cassa

Il calciomercato della Roma si muove con cautela e determinazione: Svilar resta in giallorosso, perché il club vuole blindare i suoi pilastri senza pensare alle vendite per fare cassa. Con il nuovo direttore sportivo, Frederic Massara, che deve prima rispettare obiettivi economici precisi, la strategia è chiara: consolidare la rosa senza compromessi. La stagione si avvicina, e ogni mossa sarà fondamentale per il futuro dei capitolini.

Il calciomercato in entrata della Roma è al momento bloccato. Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara deve prima far quadrare i conti, raggiungendo un obiettivo economico imprescindibile: realizzare 15 milioni di euro di plusvalenze entro .

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

#Retesport #SpecialeCalciomercato Francesco Guerrieri (calciomercato.com): “La #Roma venderà #Svilar solo di fronte ad offerte irrinunciabili, ma l'intenzione resta quella di trovare un'intesa. In caso di addio, sicuramente piace #Carnesecchi" (Tutti i giorni Vai su Facebook

Svilar tra Milan e rinnovo. Il punto sul portiere della Roma e le possibili alternative; Mercato Roma, il Milan fa sul serio per Svilar: Tare ha incontrato l’entourage; Milan, via al casting per il post Maignan: contatto per Svilar, in lista Milinkovic-Savic e Caprile.

Hanno scelto Svilar, resta in Italia: sta firmando - CalcioNow - Diverse anche le società italiane che si sono interessate a provare a chiudere il colpo Svilar considerando che la Roma ha anche avuto contatti con altri portieri per non farsi trovare impreparati ... Segnala calcionow.it

Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Svilar: intesa vicina, la durata - Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con il possibile rinnovo di contratto di Mile Svilar. Secondo calcionews24.com