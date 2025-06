Calciomercato Roma sfuma Anjorin | il Torino accelera e chiude con l’Empoli

Il calciomercato della Roma perde un’occasione importante: Tino Anjorin, giovane talento inglese, è ormai vicino al Torino dopo una stagione difficile all’Empoli. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, con i granata che hanno bruciato le concorrenti e chiuso l’affare con l’Empoli. Per la mediana giallorossa, si apre ora un’altra sfida da affrontare con determinazione. Il nome di Anjorin era...

Sembrava potesse essere un’ opportunità di mercato per il centrocampo della Roma, ma alla fine Tino Anjorin è pronto a vestire un’altra maglia. Il giovane centrocampista inglese, reduce da una stagione complicata all’ Empoli culminata con la retrocessione in Serie B, è ormai a un passo dal Torino, che ha bruciato la concorrenza e ha definito l’operazione nelle ultime ore. Sfuma un’opzione per la mediana giallorossa. Il nome di Anjorin era circolato con insistenza nelle settimane scorse nei corridoi di Trigoria. La Roma, alla ricerca di profili dinamici e con margini di crescita per rinforzare la mediana a disposizione di Gian Piero Gasperini, aveva monitorato da vicino il classe 2001, di proprietà del Chelsea, ma in prestito in Toscana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it