Calciomercato Roma lo Zenit punta Abraham | 20 milioni e maxi ingaggio

L’estate del calciomercato della Roma si accende di nuovi capitoli, questa volta con Tammy Abraham al centro dell’attenzione. L’attaccante inglese, attualmente in bilico tra il progetto di Gasperini e il mercato internazionale, potrebbe presto trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo. Con un’offerta di 20 milioni più un maxi ingaggio, si delineano nuove prospettive per il futuro di Abraham e per la strategia della Roma. Resta da capire come evolverà questa intrigante trattativa.

Arriva un nuovo capitolo nella lunga estate di calciomercato della Roma, stavolta con al centro Tammy Abraham. L'attaccante inglese, rientrato dal prestito al Milan e oggi in bilico all'interno del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, è finito nel mirino di uno dei club più ricchi e ambiziosi dell'Est Europa: lo Zenit San Pietroburgo. Offerta da 20 milioni, più maxi ingaggio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso dell'ultima puntata di Calciomercato – L'Originale, il club russo avrebbe formalizzato un'offerta da 20 milioni di euro per convincere la Roma a cedere il centravanti.

