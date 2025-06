Calciomercato Roma Gasperini guarda anche in casa | tre baby giallorossi per il futuro

Il calciomercato della Roma si appresta a decollare con entusiasmo e strategie ben studiate. Gasperini guarda con attenzione anche ai talenti in casa, sognando un futuro ricco di promesse e successi. Con il budget di dieci milioni di euro e la soglia del Fair Play Finanziario da rispettare, i prossimi mesi saranno cruciali per definire le mosse più importanti. Tra gli obiettivi principali, tre giovani giallorossi che potrebbero diventare il volto nuovo della rosa.

Dieci milioni di euro. È questa la cifra che il nuovo Direttore Sportivo, Frederic Massara, dovrà incassare entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario ed evitare sanzioni da parte della Uefa. Solo una volta centrato questo obiettivo si potrà pensare concretamente al calciomercato in entrata e iniziare a costruire una Roma competitiva e ben strutturata da regalare a Gasperini. Tra gli osservati speciali per il futuro targato Gasp, oltre ai già citati De Cuyper, Mikautadze, Tessmann o Ismael Konè, ci sono anche i ragazzi della Primavera, settore che, spesso e volentieri, negli anni ha sfornato gioielli come Pisilli, Scamacca, Frattesi, Calafiori e Pellegrini.