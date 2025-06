Calciomercato Roma corsa contro il tempo | servono 13 milioni entro 48 ore sacrificati Angelino o Ndicka?

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase più critica: il tempo stringe e il club è in corsa contro il tempo per trovare 13 milioni di euro entro 48 ore, necessari a rispettare i parametri UEFA e scongiurare sanzioni. La priorità? sacrificare Angelino o Ndicka, due pedine chiave ma costose, in un bilancio già precario. Roma, caccia al tesoretto: due i nomi sacrificabili. Dopo aver chiuso alcune trattative, ora si decide il futuro immediato della squadra.

La Roma è entrata in modalità urgenza. Mancano meno di due giorni alla fine del mese e in Viale Tolstoj lo sanno bene: entro il 30 giugno devono entrare almeno 13 milioni di euro per rispettare i parametri UEFA e non rischiare ulteriori sanzioni. La questione non è tecnica, ma contabile. E in un equilibrio già precario, potrebbe portare a scelte dolorose ma necessarie. Roma, caccia al tesoretto: due i nomi sacrificabili. Dopo aver chiuso alcune cessioni minori e risparmiato sugli ingaggi – grazie ai saluti già ufficiali di Hummels e Paredes, oltre alla rimodulazione del contratto di El Shaarawy – resta da colmare un buco da 13 milioni di euro netti.

