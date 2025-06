Calciomercato Roma colpo Tessmann per il centrocampo | profilo fisico e sostenibile il Lione è in saldo

La Roma si prepara a fare il grande colpo nel calciomercato: Tanner Tessmann, giovane centrocampista statunitense dell’Olympique Lione, potrebbe diventare il nuovo volto del centrocampo giallorosso. Con un profilo fisico potente e un approccio sostenibile, il suo arrivo rappresenta una mossa intelligente sia sul campo che in ottica bilancio. Un investimento che potrebbe segnare una svolta nella campagna acquisti romanista, puntando su talento e funzionalità per il futuro.

La Roma guarda al mercato con un occhio al presente e uno al bilancio. Dopo l’addio di Leandro Paredes, la priorità è chiara: rinforzare il cuore del gioco. In cima alla lista rimangono i soliti noti – Franck Kessié e Matt O’Riley – ma nelle ultime ore ha preso quota un nome meno altisonante, ma potenzialmente molto interessante: Tanner Tessmann, centrocampista statunitense di proprietà dell’Olympique Lione. Fisico, corsa e margini: chi è Tanner Tessmann. Classe 2001, Tessmann si è formato calcisticamente negli Stati Uniti prima di approdare in Europa, dove ha messo radici nel calcio francese. Centrocampista moderno, capace di abbinare corsa, fisicità e buone letture tattiche, è stato spesso utilizzato in un ruolo da mezzala con licenza di inserimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, colpo Tessmann per il centrocampo: profilo fisico e sostenibile, il Lione è in saldo

