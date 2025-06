Calciomercato Roma caccia al terzino sinistro | De Cuyper prima scelta Tagliafico l’alternativa

Il calciomercato della Roma si scalda con la caccia al terzino sinistro, dove De Cuyper è in pole position e Tagliafico rappresenta l'alternativa preferita. Mentre la priorità è concludere le trattative in corso, il club lavora strategicamente per evitare di perdere terreno sul mercato, soprattutto in vista delle possibili uscite e delle opportunità che arriveranno a luglio. Uno sguardo attento al futuro, senza perdere di vista le sfide imminenti.

La priorità, per ora, è chiudere i conti. Ma la Roma non può permettersi di aspettare troppo. Mentre i riflettori restano puntati sulla scadenza del 30 giugno per sistemare la questione plusvalenze, a Trigoria si lavora in silenzio per non restare indietro sul fronte entrate. Il mercato, quello vero, scatterà a luglio, ma Frederic Massara ha già cominciato a scandagliare il terreno, soprattutto in vista di possibili uscite nei ruoli chiave. Uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Angeliño, il laterale arrivato a gennaio e che potrebbe non rientrare più nei piani di Gasperini. Una permanenza tutt’altro che certa, soprattutto alla luce delle dinamiche tattiche che il nuovo tecnico ha già impostato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it