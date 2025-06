Calciomercato Pisa ecco le novità riguardante l’attaccante Simeone Sarà la svolta per i nerazzurri?

Il calciomercato Pisa si infiamma con la possibile svolta: l'arrivo di Giovanni Simeone potrebbe cambiare le sorti dei nerazzurri. Tra alleanze strategiche tra procuratori e trattative serrate, tutto è ancora in gioco. La questione Simeone rappresenta un tassello fondamentale per rinvigorire l’attacco e rilanciare le ambizioni del club toscano. Resta da scoprire se questa operazione porterà il risultato sperato e quale sarà il suo impatto sul futuro della squadra.

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con un'operazione ambiziosa: quella per Giovanni Simeone. Una trattativa tutt'altro che semplice, ma ancora aperta. L'attaccante del Napoli è stato inserito nei discorsi per abbassare le richieste del Siviglia su Juanlu, ma gli spagnoli preferirebbero trattare.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

