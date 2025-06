Calciomercato Parma Antonino Gallo in pole position per la fascia sinistra Fumata bianca vicina? Le ultime

Il calciomercato del Parma si infiamma con un’indiscrezione che fa tremare i tifosi: Antonino Gallo, talentuoso terzino sinistro del Lecce, è in pole position per vestire la maglia crociata. La fumata bianca sembra ormai vicina, e le ultime notizie parlano di una trattativa in fase avanzata. Con questa operazione, i ducali puntano a rinforzare la fascia sinistra e a rilanciare le proprie ambizioni.

Calciomercato Parma: occhi puntati su Antonino Gallo del Lecce. Ecco le novità sull’affare dei crociati Il Calciomercato Parma si accende con nuovi scenari in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ducale avrebbe messo nel mirino Antonino Gallo, terzino sinistro attualmente in forza al Lecce. Classe 2000, Gallo è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Antonino Gallo in pole position per la fascia sinistra. Fumata bianca vicina? Le ultime

In questa notizia si parla di: calciomercato - parma - antonino - gallo

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Il Parma pronto a puntare su Gallo; Lecce, mercato in uscita: su Gallo le attenzioni del Parma; Parma, idea Gallo per la corsia mancina.

Il Parma pronto a puntare su Gallo - Sul difensore del Lecce, che ben dieci mesi fa aveva preannunciato che quello appena concluso sarebbe stato il suo ultimo anno in ... Segnala calciolecce.it

Sirene turche per Gallo: c’è il Besiktas - Dopo il Parma, una seconda squadra ha sondato il terreno per il terzino sinistro che va verso l'addio al Lecce ... calciolecce.it scrive