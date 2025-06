Calciomercato occhio al Mondiale per Club | due 18enni un bomber spietato e un mediano Real

Dopo il Mondiale per Club, il calciomercato si infiamma: due 18enni emergono come talenti da tenere d’occhio, tra un bomber spietato e un mediano talentuoso. Le loro performance hanno acceso l’interesse dei club italiani, pronti a scommettere sul futuro del calcio internazionale. Chi sono i protagonisti di questa nuova generazione? Scopriamolo insieme e prepariamoci alle sorprese di mercato che potrebbero cambiare le sorti delle nostre squadre.

Terminata la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco undici calciatori che si sono messi in mostra con le squadre meno blasonate. Qualcuno di loro è già finito nel mirino dei club italiani. Altri, invece, potrebbero finirci presto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calciomercato, occhio al Mondiale per Club: due 18enni, un bomber spietato e un mediano... Real

