Calciomercato Napoli rinnovo di Meret vicino? Il punto sul prolungamento del portiere dei partenopei

Il Napoli si appresta a blindare uno dei suoi gioielli più preziosi: Alex Meret. L’attesa firma sul nuovo contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione, rappresenta non solo un rafforzamento della rosa, ma anche la conferma del percorso di crescita del portiere. Un passo fondamentale per il futuro dei partenopei, che puntano a consolidare la propria solidità tra i pali. È il segnale di una società che guarda avanti con ambizione e determinazione.

La firma di Alex Meret sul contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027, con opzione per un’altra stagione, è molto più di un semplice prolungamento. È il punto d’arrivo di un percorso di maturazione che, proprio nell’ultima stagione, quella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, rinnovo di Meret vicino? Il punto sul prolungamento del portiere dei partenopei

