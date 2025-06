Calciomercato Napoli non solo acquisti | pronte sei cessioni

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più movimentato, ma non solo per gli acquisti: sei cessioni sono già pronte a definire il nuovo volto della squadra. Dopo lo storico scudetto, i partenopei sono pronti a fare ulteriori mosse strategiche, rafforzando la rosa e pianificando il futuro. Tra arrivi importanti e uscite in preventivo, il club azzurro si conferma protagonista assoluto nel mercato estivo. Il calciomercato…

Per il Napoli, oltre agli acquisti, bisogna segnalare delle novità sul fronte cessioni. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli regna incontrastato anche in sede di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha già ufficializzato gli arrivi di Luca Marianucci (preso dall'Empoli per 9 milioni di euro) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo il suo mancato rinnovo con il Manchester City di pep Guardiola). Il Napoli, però, non ha la minima intenzione di fermarsi a questi due colpi. Anzi, viste le quattro competizioni che dovrà affrontare nella prossima stagione, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna stanno rilanciando in sede di calciomercato per vari obiettivi: da Lang, passando per Ndoye e Beukema, a Lucca e Darwin Nunez.