Calciomercato Napoli in chiusura l’arrivo di Noa Lang! Accordo con il giocatore raggiunto ecco cosa manca e le cifre

Il calciomercato del Napoli si avvicina alla chiusura con l’attesissimo arrivo di Noa Lang, talento olandese del PSV Eindhoven. Con un accordo raggiunto con il giocatore, ora manca solo l’intesa finale con il club e le cifre da definire. Dopo una stagione trionfale, il Napoli punta a rinforzare ulteriormente la rosa. Ecco cosa resta da fare prima che l’affare diventi ufficiale.

Il Napoli fa passi concreti per l’acquisto di Noa Lang, esterno sinistro classe 1999 del PSV Eindhoven, reduce da una stagione brillante e dalla vittoria del campionato olandese 202425. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, in chiusura l’arrivo di Noa Lang! Accordo con il giocatore raggiunto ecco cosa manca e le cifre

