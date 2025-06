Calciomercato Napoli è fatta per Lang | l’accordo e quando si chiude

Il calciomercato Napoli si infiamma con l’arrivo di Noa Lang, che sembra ormai ad un passo dalla firma ufficiale. Dopo aver puntato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club azzurro si prepara a fare il terzo grande colpo di questa estate. La formula dell’accordo è quasi definita e l’attesa si riduce a poche ore: l’affare si chiuderà presto, portando nuova energia e talento in casa Napoli.

Secondo le ultime notizie di calcimercato Napoli, manca ormai solo l’ufficialità al trasferimento di Noa Lang alla corte di Antonio Conte. Entra sempre più nel vivo il calciomercato Napoli, con il club azzurro che, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, si appresta a piazzare il terzo colpo di questa estate. Sarà Noa Lang, esterno . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calciomercato Napoli, è fatta per Lang: l’accordo e quando si chiude

In questa notizia si parla di: napoli - lang - calciomercato - fatta

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Sky – #Napoli, ecco il terzo colpo di mercato: fatta per Noa #Lang! Cifre e dettagli dell'affare https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sky-%E2%80%93-Napoli--ecco-il-terzo-colpo-di-mercato--fatta-per-Noa-Lang--Cifre-e-dettagli-dell-affare-140874.aspx Vai su X

Juve su Sancho e Osimhen, Napoli all’assalto di Noa Lang e Como scatenato sport.tiscali.it/calcio/calciomercato/articoli/calciomercato-serie-a-2025/ Vai su Facebook

Calciomercato oggi: Atalanta vicina ad Ahanor, il Napoli chiude per Lang. Roma, offerta Zenit per Abraham; Noa Lang-Napoli, la situazione con il Psv dopo gli ultimi contatti; Dall'Olanda: Lang-Napoli, accordo di massima col PSV! Contratto di 5 anni, definito l'ingaggio.

Calciomercato Napoli, è fatta per Lang: l’accordo e quando si chiude - Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, manca ormai solo l'ufficialità al trasferimento di Noa Lang alla corte di Antonio Conte. Scrive 2anews.it

Calciomercato Napoli, si attende il sì di Noa Lang. Poi l'assalto a Beukema - Perché martedì il calciomercato estivo aprirà ufficialmente i battenti: 62 giorni di trattative, corse, stretti mano e ... Secondo ilmattino.it