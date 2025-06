Calciomercato Milan Tare | incontro con l’entourage di Retegui Le ultime

Il calciomercato del Milan si infiamma: i rossoneri puntano deciso su Retegui, con un incontro strategico tra l'entourage dell’attaccante e il club. Dopo le recenti voci, si prospettano mosse importanti per rafforzare l’attacco e rilanciare le ambizioni di Milano. La trattativa è in fermento e potrebbe segnare una svolta decisiva nella sessione di mercato. Restate sintonizzati: il futuro del Milan può cambiare in un battito di ciglia.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero fare sforzi importante in attacco. Secondo 'Il Corriere dello Sport' incontro per Retegui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare: incontro con l’entourage di Retegui. Le ultime

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

