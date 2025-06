Calciomercato Milan Samuele Ricci è il secondo colpo a centrocampo

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo l’annuncio di Luka Modric, il club rossonero si assicura anche le prestazioni di Samuele Ricci dal Torino, rafforzando il centrocampo con un investimento di 23 milioni più bonus. Con un contratto quinquennale e un ingaggio importante, Ricci si prepara a portare energia e talento in una squadra pronta a fare grandi obiettivi. La nuova stagione si avvicina, e il Milan punta a dominare il campo.

Milano, 28 giugno 2025 – È Samuele Ricci il secondo acquist o del nuovo Milan. Qualche giorno fa Igli Tare ha di fatto annunciato Luka Modri c, ora è stato definito tutto per l'arrivo del 23enne dal Torino. Ai granata 23 milioni più 2 di bonus. Al giocatore un contratto quinquennale (fino al 2029 con opzione per un'altra stagione) con un ingaggio attorno ai 2,5 milioni a stagione. Ricci era nel mirino dei Milan da tempo, anche se la pista sembrava essersi raffreddata, con i rossoneri impegnati su altri obiettivi. Poi l'affondo finale, forti di un accordo soltanto da definire. Il classe 2001 ha chiuso la stagione con 36 presenze, una rete e 2 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Milan, Samuele Ricci è il secondo colpo a centrocampo

In questa notizia si parla di: milan - ricci - samuele - secondo

