Calciomercato Milan Romano su Thiaw | Il Como inizia a preoccuparsi

Il calciomercato del Milan si infiamma, e il dossier Thiaw al Como inizia a far tremare i tifosi. Fabrizio Romano, guru delle trattative, svela gli ultimi sviluppi sul futuro di Malick Thiaw e sugli interessi tra i rossoneri e il club lariano. Con grandi aspettative e qualche preoccupazione alle spalle, il mercato si muove veloce: ecco cosa potrebbe riservare il futuro dei protagonisti.

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan e la doppia operazione col Como che riguarda Alvaro Morata e Malick Thiaw.

