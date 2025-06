Calciomercato Milan Romano rivela | Ecco cosa aspetta Gyokeres

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, fa il punto sull'attacco del Milan parlando delle voci di Viktor Gyokeres dello Sporting. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano rivela: “Ecco cosa aspetta Gyokeres”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - romano - gyokeres

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Fabrizio Romano e il punto su Viktor Gyokeres L'esperto di calciomercato ne ha parlato sul proprio canale YouTube? #Juventus #Gyokeres Vai su Facebook

Il Milan sogna Gyokeres; Fabrizio Romano: Per Theo all'Al-Hilal c’è la possibilità che si vada a settimana prossima per la...; Sky - Il Liverpool piomba su Gyokeres, in uscita Darwin Nunez.

Calciomercato: tutte le novità di Juve, Inter, Milan, Napoli. Romane in corsa per le cessioni con Sarri già infuriato - Il calciomercato sta entrando nel vivo e le Big si muovono. Riporta msn.com

Milan, avanti tutta per Gyokeres. Le ultime novità intorno all’attaccante che potrebbe diventare rossonero - La situazione attuale dei rossoneri Il Milan guarda in alto per rinforzare l’attacco e il nome che sta infiammando il calciomercato rossoner ... Si legge su calcionews24.com