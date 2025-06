Calciomercato Milan Jashari | ecco la richiesta Xhaka ancora possibile?

Il calciomercato del Milan si infiamma con il nome di Jashari, mentre la richiesta di Xhaka rimane ancora in ballo. Secondo 'Il Corriere dello Sport', Ardon Jashari è nel mirino di Allegri e Tare, pronti a blindarlo per rinforzare la rosa. Il Diavolo tenta il colpo di mercato: tutte le ultime novità sul fronte rossonero promettono emozioni fino all’ultimo minuto.

Ardon Jashari, secondo 'Il Corriere dello Sport', piacerebbe tantissimo ad Allegri e Tare. Il Milan tenta il colpo di calciomercato. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari: ecco la richiesta. Xhaka ancora possibile?

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - ecco

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato @acmilan, altra offerta per Jashari: ecco tutti i dettagli #SempreMilan #ACMilan #Milan #Jashari Vai su X

? #Calciomercato #Milan | Ecco i nomi sul taccuino di #IgliTare Da #Modric a #Jashari, passando per #DeCuyper e #Xhaka: il nuovo Diavolo prende forma! #ACMilan #MilanNews #SerieA #MercatoMilan #Tare Vai su Facebook

Calciomercato Milan, altra offerta per Jashari: ecco tutti i dettagli; C’è distanza tra Brugge e Milan per Jashari: ecco quanti milioni ballano; Calciomercato Milan, Romano: “Jashari operazione complicata”. Il passo del giocatore.

Milan, tutto per Jashari e Ricci è vicinissimo. Asse con il Bruges anche per De Cuyper - Il centrocampista svizzero potrebbe essere il grande colpo di mercato dei rossoneri, che avrebbero presentato una nuova offerta al Club Brugge per assicurarsi il ta ... Lo riporta informazione.it

Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per David, Bonny, Jashari, Lang e Kessié - Calciomercato, il borsino di oggi 28 giugno 2025: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma. Si legge su sport.virgilio.it