Calciomercato Milan è fatta per Ricci! Accordo raggiunto con il Torino

Una notizia che farà esultare i tifosi rossoneri: Samuele Ricci diventerà un nuovo giocatore Milan!

Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders - Milan, da Ricci a Lucca, affronta una situazione delicata riguardo all'incasso di Reijnders. Attualmente, la minaccia rappresentata dal Manchester City non configura una vera trattativa, ma l'allerta è concreta.

#Calciomercato: Samuele #Ricci al #Milan per 25m€, bonus compresi. Accordo raggiunto. Nel corso della prossima settimana le parti formalizzeranno il trasferimento. Ricci firmerà un contratto di 5 anni (@FabrizioRomano e @MatteMoretto) #Transfers

Si infiamma l'asse di mercato tra Milan e Torino: non si parla solo di Samuele Ricci, il club granata avrebbe chiesto informazioni per Samuel Chukwueze. Potrebbe essere la chiave per arrivare a Ricci?

