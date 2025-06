Calciomercato Milan De Cuyper | rischio ‘cerino in mano’ Il motivo

Il calciomercato del Milan si infiamma con il possibile addio di Theo Hernandez e l’attenzione rivolta a Maxim De Cuyper del Club Brugge, definito il sostituto ideale. Una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare la difesa rossonera, ma attenzione: come un “cerino in mano”, questa operazione nasconde rischi e incognite. Scopriamo insieme i dettagli e le prospettive di questa interessante trattativa.

Il sostituto individuato dal Milan di Theo Hernandez dovrebbe essere Maxim De Cuyper del Club Brugge. Ne parla calciomercato.com.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

