Calciomercato Milan dall’estero interesse per Musah! Aumentano le possibilità di una cessione Le cifre dell’affare

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con un nome che scalda gli animi: Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, arrivato lo scorso anno dal Valencia, sta attirando l’attenzione di molte big della Premier League. Con le possibilità di una cessione in aumento, le cifre dell’affare potrebbero diventare decisamente interessanti. Resta da capire se il sogno di Musah di restare in rossonero si concretizzerà o se si aprirà un nuovo capitolo nel suo brillante percorso professionale.

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia movimentato, e tra i possibili protagonisti c’è Yunus Musah, centrocampista statunitense arrivato la scorsa estate dal Valencia. Secondo quanto riportato da Bianchin, diverse squadre di Premier League hanno mostrato un forte interesse per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, dall’estero interesse per Musah! Aumentano le possibilità di una cessione. Le cifre dell’affare

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - musah - estero

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? #Calciomercato #Milan | Dopo #Jashari, il Milan guarda ancora a Brugge: nel mirino Maxim #DeCuyper! Con #Theo verso l’#AlHilal, Tare accelera per il nuovo terzino sinistro E su De Cuyper arrivano novità importanti... #ACMilan #MilanNews #Se Vai su Facebook

Il Milan chiede più soldi al Napoli per Musah: contatti continui per chiudere; LIVE Calciomercato: Napoli scatenato, porte girevoli al Milan; Como, per l'estero si pensa a Ezzalzouli.

Calciomercato Milan, chi rimane tra Adli, Musah e Bennacer? Il club sembra aver preso questa decisione - Le ultimissime sui rossoneri Il Milan sta pianificando una vera e propria rivoluzione a centroca ... Si legge su milannews24.com

Musah in uscita dal Milan: dopo il Napoli spunta un’altra big di Serie A, la possibile offerta - Musah, classe 2002, è arrivato al Milan nell’estate del 2023 dal Valencia per una ... Secondo msn.com