Calciomercato le trattative di oggi | fatta per Ricci al Milan Immobile vicino al Bologna

una giornata ricca di novità e trattative che tengono con il fiato sospeso i tifosi. Tra i nomi più caldi, Ricci del Torino si avvicina al Milan, mentre Immobile sembra sempre più vicino al Bologna. Il calciomercato non dorme mai: cosa ci riserverà il futuro dei nostri beniamini? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Milano, 28 giugno 2025 – Giornata decisamente movimentata per quanto riguarda il mercato in casa Milan, che oggi ha ufficializzato che non vestiranno più la casacca rossonera – come era già nell’aria da tempo – Andrea Sottil e Joao Felix e Kyle Walker. Il club rossonero, mentre attende di capire se si concretizzerà il passaggio al Como di Alvaro Morata e Malick Thiaw (non ancora del tutto convinto di questo possibile trasferimento) ha però continuato a lavorare alacremente anche sul fronte delle entrate compiendo passi decisivi per rinforzarsi in mezzo al campo e portare in rossonero Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net